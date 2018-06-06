Школьница утонула в ванной, запутавшись волосами

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Трагические случаи происходят иногда в таких местах, где человек меньше всего ожидает этого. Жительница Пенсильвании запуталась в длинных волосах в сливе ванны, что и привело к непоправимым последствиям. .

Вчера 5 июня в Пенсильвании (США) в одном из жилых домов произошла трагедия в ванной комнате. Установлено, что школьница утонула в ванной из-за длинных волос, которыми она запуталась в сливе. Сотрудники полиции предполагают, что девушка потеряла сознание и упала, а во время падения она ударилась головой.

В результате падения, волосы пострадавшей попали в слив, запутались там и перекрыли сток воды. Именно по этой причине ванна набралась водой и она просто захлебнулась. Пострадавшую 17-летнюю девушку обнаружила ее мать, которая в момент трагедии спала в своей комнате и не слышала шума падения дочери.

Прибывшие на место эксперты зафиксировали, что тело девушки посинело – предположительно такой цвет могли дать препараты, которые пострадавшая принимала для лечения щитовидной железы. На данный момент ее тело направлено для проведения всех необходимых экспертиз, которые и установят точную причину ее гибели.

Родители школьницы находятся в шоковом состоянии и молятся за ее душу.