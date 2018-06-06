Мужчина сфотографировал в доме друга призрак невесты

Сегодня, 07:15

Некий силуэт с фатой и угрожающим взглядом спускался по лестнице со второго этажа. Гость был шокирован увиденным, после того, как он запечатлел призрак невесты, больше не посещал этот дом.

Загадочную фотографию мужчина разместил на сервисе Reddit. Автор снимка рассказал, что его друг с женой в 2017 году приобрели новый дом, построенный в 1850-е годы. Предыдущие владельцы не жили в этом доме и даже отказывались к нему приближаться. Они торопились продать его с помощью риэлтора, что у них и получилось.

Новые владельцы были очень рады покупке, но вскоре их счастье оборвалось. Их друг сфотографировал в доме призрак невесты, которая с устрашающим взглядом спускалась с лестницы. Мужчина был шокирован увиденным, а фото показала друзьям. Супружеская пара также была удивлена увиденному, но покидать дом с призраками не стала.