В США угонщик принял дозу ЛСД и очутился в мире GTA

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Наркотическая зависимость в «одном флаконе» с игровой может представлять собой дьявольский коктейль. В этом наглядно убедились полицейские штата Орегон.

В США житель города Грантс-Пасс принял дозу ЛСД и очутился в мире GTA, он принялся следовать принципам этой неоднозначной игры, запрещенной в некоторых странах. Для начала, 23-летний парень по имени Энтони Кларк угнал автомобиль прямо из-под носа двух копов, которые ждали эвакуатор для Toyota Camry, чей хозяин был высажен за езду в пьяном виде. Затем Кларк «дал по газам» и выехал на встречную полосу.

К счастью, угонщик-наркоман не успел наделать бед, потому что врезался в ограждение, а затем напоролся на полицейскую ленту с шипами. После этого он начал убегать и попытался угнать еще один автомобиль. Злоумышленник после поимки требовал понять его и простить, потому что во вселенной Grand Theft Auto такие действия только приветствуются.