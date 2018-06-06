В Китае впервые в году появились на свет разнополые близнецы-панды

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Радостное событие произошло в городе Чэнду провинции Сычуань, и сейчас роженица с детьми чувствуют себя прекрасно. Старше на 9 минут оказалась девочка, вес которой составил 135,3 грамм, а ее братик родился с весом в 148,8 грамм.

Отмечено, что в Китае разнополые близнецы-панды появились на свет впервые в этом году, о чем рассказали специалисты центра по сохранению и разведению данного вида животных. Мать новорожденных по кличке Яюнь перенесла первые роды в своей жизни, однако от матери ей достались прекрасные инстинкты – самка сразу же принялась вылизывать малышей.

Яюнь родилась у известной панды Яя, которая появилась на свет в день открытия Азиатских игр в Пекине, и произошло это 28 лет назад. Сейчас малыши адаптируются к новой для себя среде, а специалисты центра тщательно следят за новорожденными, однако не мешают их общению с матерью.