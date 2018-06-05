"Имбецил": В Италии мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки

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Болезненное пристрастие к размещению фотографий «себя любимого» в социальных сетях переросла в психиатрический диагноз и привела к утере человеческих качеств. Об этом ярко свидетельствует отвратительный случай, произошедший городе Пьяченца.

В Италии мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом канадской туристки. Молодой девушке оторвало ногу, а пока врачи и полицейские пытались ей помочь, извращенец фотографировал себя, делая при этом пальцами победный жест в виде литеры «V». Отвратительную и кощунственную сцену снял криминальный репортер и опубликовал фотографии. В социальной сети.

К чести итальянцев, возмущению не было предела. Пользователи эмоционально комментировали поступок «имбецила» и горестно сетовали, что человечество перерождается в тупой, бездушный и злобный вид, с полной потерей разума. Репортер, опубликовавший фото, написал, что мужчина был задержан. Правоохранители заставили его стереть снимки. Никакого другого наказания извращенец не понес.