Пентагон: НЛО шесть дней преследовал американский авианосец

Сегодня, 13:41

Специалисты из американского Пентагона проинформировали, что столкнулись с непредвиденными трудностями во время учений на авианосцах. По словам экспертов, НЛО в течении шести дней преследовал военный корабль.

Информационная станция в Лас-Вегасе получила секретный отчет Пентагона, который гласит, что американский авианосец во время плановых ученый столкнулся с инопланетными объектом круглой формы. Сообщается, что учения проходили на Аравийском море, на территории южной Калифорнии и Мексики. Командиры авианосца в отчете указали, что на протяжении 6 дней их буквально преследовал НЛО.

Согласно полученной информации, НЛО был похож на баллистическую ракету, поскольку передвигался очень быстро. Однако ни один радар авианосца не смог обнаружить загадочный неопознанный объект.