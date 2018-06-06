В США стартовали продажи секс-куклы похожую на скандальную порнозвезду

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Известная порноактриса Сторми Дэниэлс заключила соглашение с американской фирмой на использование своих лица и тела при производстве секс-кукол. Мировую известность Сторми принесла сексуальная связь с Трампом.

В США стартовали продажи секс-куклы, которую производители наделили лицом и телом актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (урожденная Стеффани Клиффорд). Это не первая кукла, выполненная по образу и подобию известных порноактрис. Американской компанией Realdoll уже выпущены секс-роботы с внешними данными Саманты Сен, Джессики Дрейк, Луп Фуэнтес, Асы Акари, Кайлани Лэй, а также Электры. Тем не менее, создатели этих кукол продолжают искать моделей для своего производства и на этот раз остановили выбор на порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Мировую известность актриса получила, когда стали известны подробности ее сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом. Сколько придется выложить за куклу, которая как две капли воды похожа на порнозвезду еще неизвестно, но средняя цена таких изделий компании составляет 13 тысяч американских долларов. Маркетологи уверены, что скандальная известность 39-летней актрисы сможет обеспечить высокий уровень продаж новым секс-куклам.