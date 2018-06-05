В Сирии при авиаударе коалиции США погибли 10 человек

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Среди них женщины и дети, атака пришлась на поселок Джазаа в провинции Эль-Хасака. Ущерб нанесен государственному и частному имуществу.

В Сирии при авиаударе коалиции под эгидой США погибли 10 человек, среди которых женщины и малолетние дети. Инцидент произошел в поселке Джазаа в провинции Эль-Хасака, она располагается на северо-востоке государства. Коалиция, состоящая из Великобритании, Франции и США, наносит удары по стране со 2 мая.

Жители Сирии возвращаются в свои дома в провинциях Алеппо и Идлиб, эти регионы уже очищены от террористов. Всего насчитывают около 500 вернувшихся мирных жителей. В областях общественные организации активно работают над поступлением продуктов, решается вопрос о восстановлении жилья, поврежденного во время бомбежки.