Британские мальчики могут ходить в школу в юбках

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В одной из школ Великобритании руководство решило позволить мальчикам приходить на занятия в юбках. Такую информацию распространили журналисты Daily Mail.

Руководство Edge Secondary School в графстве Оксфордшир (Великобритания) еще в начале учебного года ввело единую школьную форму, которая обескуражила многих. Так, пальчикам теперь можно будет приходить на занятия в юбках, правда только исключительно длинных.

Сообщается, что такое нововведение было принято с целью более комфортного самочувствия учеников во время сильной жары. С таким предложением выступил один из родителей, но изначально получил отказ. После изучения данного вопроса, руководство учебного заведения решило все же пойти на встречу учащимся и разрешить британским мальчикам ходить в школу в юбках.

Такое решение актуально еще и в рамках новой гендерно-нейтральной политики, которую на сегодняшний день проводит руководство Великобритании. Таким образом учащиеся-транссексуалы не будут ущемлены в своих правах и защищены от дискриминации.

Известно, что не все директора учебных заведений так лояльно относятся к данной проблеме. Так, в феврале текущего года директор школы Great Yarmouth Charter расположенной в Норфолке запретил мальчикам носить модную ныне высокую прическу и предупредил об этом родителей.