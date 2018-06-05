В Кении на земле появляются гигантские трещины

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Геологическую аномалию выявили на горном хребте Эльгейо. В результате ЧП полностью разрушены поселки Калваль, Каксгут и Кетигой.

В Кении местные жители заметили, что на земле активно появляются гигантские трещины. В результате полностью разрушены оказались поселки Калваль, Каксгут и Кетигой. По словам специалистов, трещины продолжают распространяться на десятки километров.

Сейчас власти намерены провести масштабную эвакуацию граждан, которых планируют расположить на приближенных регионах. Люди очень напуганы геологической аномалией. Каждый день жители Кении содрогаются от грохотов в земле, также они находят новые образования. Отмечается, что подобные расколы чреваты негативными последствиями для всей Земли.