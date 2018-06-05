«Снова НЛО?»: В Италии на поле фермера появились загадочные круги

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Хозяйство мужчины могли посетить инопланетяне, так считают СМИ. Инцидент зафиксирован в Романо-ди-Ломбардия на ферме Джованни Спинозы.

В Италии на пшеничном поле фермера Джованни Спинозы появились загадочные круги, которые оставили неизвестные. По словам мужчины, вечером он поливал огород и все было тихо, но уже утром семья обнаружила странные рисунки на своем поле. Примечательно, что несколько лет назад подобный инцидент произошел в соседнем Кассано-Маньяго и у горожан есть причины полагать, что это могло быть снова НЛО.

Естественно, действия неизвестных причинили ущерб хозяйству Спинозы, но стебли были не сломаны, а изогнуты. Естественно, ЧП привлекло внимание представителей СМИ и местных жителей, из-за чего участок на поле могут затоптать. Фермер не может сказать однозначно, кто мог это сделать, но он уверен точно, что это не ветер.