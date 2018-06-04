Женщина вылечила рак груди с помощью собственных лейкоцитов

Вчера, 22:59

Джуди Перкинс из Флориды прошла несколько курсов химиотерапии и уже готовилась умирать, ведь врачи пообещали ей всего несколько месяцев жизни. Тем не менее, на удивление специалистов, пациентка полностью исцелилась благодаря революционному методу, который был задействован впервые в мире.

Женщина, которая страдала от онкологии, распространившейся по всему телу, вылечила рак груди и других органов с помощью собственных лейкоцитов, инъекции с которыми ей сделали медики. Назвали такой способ адаптивным перенесением клеток, и он спас своего первого подопытного. Специалисты утверждают, что Джуди уже два года как здорова, а такой метод лечения может быть применен для широкой аудитории онкобольных.

Согласно сведениям экспертов, от рака молочной железы не застрахована ни одна женщина, а на ранней стадии диагностирования выживаемость пациенток достигает 99%, чего нельзя сказать о поставленных диагнозах на поздних сроках прогрессирования болезни. Однако новый метод способен дать шанс на выживание даже серьезно больным пациенткам.