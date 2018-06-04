Взлетающий самолет сбил с ног любопытного британского туриста

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Не всегда минута славы в социальных сетях приходит без травм и морального ущерба. В этом убедился некий подданный ее Величества по фамилии Тернер.

Взлетающий с греческого аэропорта самолет сбил с ног любопытного британского туриста, который подобрался поближе к колючей проволоке, ограждающей ВПП. Видео могло получиться впечатляющим, если бы Тернер хотя бы примерно представлял силу воздушного потока из турбин лайнера Airbus A321-231. В общем, после эпических кадров задней части фюзеляжа, зрители в Сети увидели лишь голубое небо и проплывающие по нему облачка.

В это время оператор-любитель лежал на спине и пытался подняться, вновь приняв горизонтальное положение. Сам Тернер прокомментировал событие, заявив, что всегда мечтал снять взлет авиалайнера вблизи, но не ожидал, что это настолько опасно для жизни. В следующий раз оператор предусмотрительно выйдет за ограждения, которые расставлены по периметру поля «не дураками».