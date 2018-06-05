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Мистика присутствует в повседневной жизни, а особенно на праздниках, когда завистливые демоны вылезают из преисподней. В этом убедился пользователь социальной сети, выложив снимок в качестве доказательства.

Оказалось, что шестипалая «рука из ада» была сфотографирована на свадьбе родственника автора публикации. Молодой человек, не являясь профессиональным фотографом, тем не менее, решил сделать несколько памятных снимков на свой смартфон. Затем вернулся к праздничным удовольствиям. Сделанные на свадьбе фотографии пользователь стал рассматривать лишь спустя несколько дней.

Внезапно он увидел нечто ужасное. Вместо изящной женской руки, бокал с шампанским сжимала шестипалая кисть с кожей невероятного цвета. Столь зловещее зрелище повергло мужчину в шок и он поделился снимком в сети. Комментаторы как всегда разделились на мистиков и реалистов. Первые увидели в снимке зловещий знак. Вторые объяснили странность изображения особенностями камеры смартфона, которые можгут снять подобное, в соответствующем режиме, без дополнительного освещения.