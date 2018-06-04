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Почетное звание педагога, присвоенное Спенсеру Херрону в 2016 и 2017 годах, не помешало ему грубо нарушить уголовный кодекс. Мужчина имел интимную связь как минимум с тремя ученицами своей же школы.

Как сообщают СМИ, в США «учителя года» арестовали за секс со школьницами, происходило это и на территории учебного заведения, куда одну из фигурирующих в деле учениц пригласил преподаватель для обсуждения вопросов, якобы по учебе. Теперь Спенсер Херрон находится под следствием, а правоохранители выясняют, есть ли другие школьницы, с которыми он переспал.

Преподаватель связывался со школьницами через сообщения, о чем рассказали полицейские. Согласно приведенным сведениям, учитель проработал в данной школе около 15 лет, и на этом его преподавательская карьера завершилась.