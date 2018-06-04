В Бразилии тигровая акула откусила подростку член

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После встречи с тигровой акулой юноша едва остался жив, правда лишился основного мужского достоинства. Инцидент произошел в Бразилии на северо-восточном побережье.

На пляже Пьедаде произошел неприятный инцидент. 18-летний юноша плавал в океане, когда его атаковала тигровая акула. Столкнувшись с хищницей Хосе Эрнесто де Силву мог лишиться жизни, но сумел вырваться, но остался без самого ценного для мужчины – без полового члена.

Известно, что в данных территориальных водах существует высокая опасность встретиться с акулами, соответствующие таблички установлены на всех пляжах, но, к сожалению, не все отдыхающие соблюдают правила техники безопасности. Спасатели, которые дежурят на пляже, также предупреждали парня, но он проигнорировал их требования.

После встречи с акулой Хосе Эрнесто де Силву отправили в больницу, где сделали операцию. Медики сообщили, что у пострадавшего имеются множественные ранения от зубов хищницы, во время хирургического вмешательства он перенес два сердечных приступа и на данный момент находится в реанимации. Сообщается, что у парня полностью ампутирована бедренная кость и член.

Известно, что начиная с 1992 года это уже 65-е нападение хищников на человека, которые зарегистрированы на данном побережье. В некоторых случаях спасти пострадавших не удавалось.