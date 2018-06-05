Миллион долларов может заплатить американка за негативный отзыв о гинекологе

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Жительница США оставила негативный и некорректный отзыв на сайте одной из клиник, где ей оказал некачественную услугу гинеколог Джуне Сонге. Руководство подало иск в суд на клиентку и требует от нее за моральный ущерб миллион долларов.

Плановый осмотр у гинеколога Джуна Сонга решила пройти 36-летняя жительница Нью-Йорка, инцидент состоялся в прошлом году летом. После визита женщина всего через несколько недель получила сообщение от страховой компании, в котором речь шла о средствах, которые ей необходимо оплатить за данный визит.

Сообщается, что врач за свои услуги потребовал 1300 долларов за визит и проведение ультразвукового исследования. Кроме этого, американка получила дополнительный чек на сумму в 427 долларов, которые не смогла покрыть страховая компания. Пациентка связалась с клиникой и попыталась выяснить, зачем ей в счет внесли услуги, которые не оказывали. Не получив вразумительного ответа, женщина оставила негативный, и даже гневный отзыв на сайте медицинского учреждения.

Через несколько дней она получила повестку в суд. Оказалось, что гинеколог подал иск против своей пациентки за клевету и требует компенсацию в размере одного миллиона долларов за моральный ущерб, который был нанесен его репутации. Пока неизвестно, чем закончится разбирательство, но обе противоборствующие стороны настаивают на своей правоте.