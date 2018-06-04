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22-летняя жительница английского графства Кент Келси Мерфи стала жертвой грубейшей административной ошибки местной автошколы, отобравшей у девушки водительское удостоверение за сутки до дня рождения.

Мерфи долго и усердно учила ПДД и проходила вождение, наконец-то услышав от инструктора радостную новость – в 23-й день рождения она получит водительское удостоверение. Не успев нарадоваться, девушка впала в полнейшее отчаяние. Из-за грубейшей административной ошибки автошколы, британку лишили прав накануне их получения. Инструктор совершил оплошность в проверке экзамена Келси, превратив лучший подарок на день рождения в худший.

Дабы подсластить горькое известие, оскандалившаяся автошкола предложила Мерфи бесплатно пересдать экзамен, однако шокированная девушка отказалась, резко потеряв тягу к вождению.