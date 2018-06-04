На телеведущую навёл ужас смертельно опасный полтергейст

Сегодня, 11:57

Ведущую на мексиканском телевизионном канале HOY напугал полтергейст. Передача была посвящена истории о девочке из Энфильда, которая одержима духами.

В сети появилось лишнее доказательство того, что смертельно опасные полтергейсты все же существуют. Во время эфира телевизионной передачи, которая транслировалась на телеканале HOY (Мексика), на ведущую навёл ужас пришелец из потустороннего мира. Известно, что выпуск передачи был посвящен необычному случаю, который произошел в Энфильде.

Сообщается, что проживающая в городе девочка ведет себя довольно странным образом, от чего все окружающие уверенны в том, что она одержима духами. С таким мнением полностью согласны и ее родители, которые страдают от ее выходок, а иногда и боятся собственного ребенка. Семья девочки во время передачи рассказала, что их постоянно терроризируют какие-то духи и пришельцы из потустороннего мира.

Непонятные вещи стали происходить и во время эфира передачи. Во время речи эксперта по паранормальным явлениям на головы присутствующих упали софиты, которые были закреплены на потолке студии. К счастью, руководство телеканала сообщило, что в результате инцидента пострадавших нет, но если бы аппаратура упала на кого-то из присутствующих, то последствия могли быть самые печальные – от травмы до летального исхода.

Происшествие сильно напугало ведущую шоу. Все присутствующие уверенны в том, что это проделки духов, о которых шла речь в передаче.