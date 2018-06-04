Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

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Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У него сломалась машина времени, и теперь он не может вернуться на 2,5 тысячи лет вперед.

Оливер прошел тест на детекторе лжи. Соответствующее видео взорвало YouTube, снова столкнув лбами скептиков и любителей аномальных явлений. Лица интервьюера и путешественника во времени скрыты, а сам ролик сопровождается дубляжом и нечетными корректировками.

На вопрос о местонахождении сломанной машины времени человек из 6491 года отказался отвечать. Джейм Оливер якобы живет на более отдаленной, нежели Земля, от Солнца планете, на которой установлено иное летоисчисление.

«У нас живут очень талантливые математики, работающие день и ночь, дабы рассчитать отношения между нашими годами и годами различных разных планет и цивилизаций, которые мы исследуем», - заявил гость из будущего.

Человек из 6491 года предостерег землян от загрязнения окружающей среды, назвав глобальное потепление причиной всех будущих бед на планете. Интервьюер спросил, какие шаги землянам нужно предпринять для борьбы с проблемой глобального потепления, на что Оливер ответил, что США необходимо вернуться к Парижскому договору и сократить выбросы углекислого газа.

В будущем миром будет править единственное правительство, к примеру, ООН, однако в государствах останутся свои лидеры, рассказывает путешественник во времени. Он также предсказывает появление Siri-подобных систем искусственного интеллекта в домах людей.

«У меня есть близкие друзья-инопланетяне. Мой лучший друг из другой галактики», - рассказал Оливер о знакомстве с инопланетной расой.

В завершении теста на детекторе лжи интервьюер попытался узнать у Джейма имена будущих президентов США, однако человек из 6491 года промолчал, побоявшись создать «слишком большую пульсацию.