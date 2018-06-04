У берегов Туниса погибли 50 мигрантов

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У побережья провинции Сфакс (Тунис) потерпело крушение судно, которое перевозило нелегалов в Европу. Сообщается, что на борту находились 180 мигрантов.

Проблема несанкционированного пересечения границы мигрантами из стран Африки и Азии в Европу на сегодняшний день стоит достаточно серьезно. Европейцы протестуют против прибытия новых жителей, которых необходимо содержать и обеспечивать их жизнедеятельность. Все мигранты прибывают нелегально на маленьких суднах, которые часто терпят крушения.

Так, 2 июня у берегов Туниса около 22:45 по местному времени сигнал «sos» подало рыболовецкое судно на борту которого находились 180 человек.

Солдатам национальной гвардии и Военно-морских сил удалось провести спасательную операцию, в ходе которой из воды достали 67 человек, утонувшими считаются 50 мигрантов из разных стран африканского континента. Люди, которые смогли спастись рассказали, что зацепились за балки, которые плавали в море и удержались на них.

Специалисты сообщили, что кораблекрушение произошло из-за сильного перегруза маленького судна, которое не рассчитано для перевоза такого количества людей.