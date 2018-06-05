В Британии женщина родила двоих близнецов с разницей в три года

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Современная наука зачастую творит чудеса и преподносит приятные сюрпризы. Это касается уже хорошо освоенного медиками большинства стран, метода экстракорпорального оплодотворения.

В Британии женщина средних лет родила двоих близнецов с разницей в три года. Еще в молодости Саманте, которая тогда служила в Королевских военно-воздушных силах, медики поставили диагноз – бесплодие. Однако после выхода в отставку, 38-летняя женщина решила родить ребенка и обратилась к медикам, которые предложили ей ЭКО. Для оплодотворения была использована сперма иностранного анонима.

Саманта ликовала, когда в положенный срок и без особых осложнений родила девочку. Спустя некоторое время, женщина почувствовала, что ее социальный статус, а главное, материнское чувство позволит ей воспитывать еще одного ребенка. Тогда Саманта обратилась в банк спермы, где был заморожен ранее примененный к ней материал. На свет появился мальчик, который был близнецом своей трехлетней сестры. Женщина вне себя от счастья.