Прооперированная Мелания Трамп впервые за 24 дня покажется на публике

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В понедельник, 4 июня, первая леди США засветится на мероприятии в честь НКО Gold Star Families в Белом доме. 14 мая 48-летняя супруга Дональда Трампа подверглась эмболизации кисты.

Впервые за 24 дня Мелания Трамп покажется на публике. Долгое время первая леди США успокаивала соотечественников рассказами об отличном самочувствии в Twitter. Сегодня мировое сообщество наглядно сможет оценить состояние здоровья супруги главы Белого дома. В президентском поместье при непосредственном участии Мелании состоится мероприятие в честь НКО Gold Star Families.

Прооперированная первая леди США не полетит с Дональдом Трампом в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и в Канаду на саммит G7. Из-за перенесенной 14 мая процедуры эмболизации кисты супруга американского президента некоторое время не сможет летать.

12 июня в Сингапуре должны встретиться лидеры Северной Кореи и США. Ким Чен Ын в последнее время «вышел в свет», пообщавшись вживую с южнокорейским коллегой и главой МИД России Сергеем Лавровым. Саммит с Трампом успел однажды сорваться, поэтому мировое сообщество до конца не верит в рукопожатие президентов пребывающих в состоянии войны государств.