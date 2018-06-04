Всемирно известные 21-летние близнецы умерли в Танзании

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Сиамские близнецы Консолата и Мария Мвакикути скончались после 6-месячного пребывания в больнице. Президент Танзании Джон Магуфили лично прокомментировал трагическую новость.

Всемирно известные 21-летние близнецы разделяли на двоих легкие, печень и ряд других органов. Однако Консолата и Мария имели по собственному сердцу и отдельной паре рук. В Танзании практически каждый знал о существовании сестер Мвакикути. Президент Джон Магуфили высказался в Twitter о трагическом известии, назвав его «печальным».

Консолата и Мария умерли после 6-месячного пребывания в больнице. Сестры учились в университете, мечтая приносить пользу родной стране и выйти замуж за одного мужчину. Воспитанием сиамских близнецов занималась католическая благотворительная организация. Родители девушек умерли незадолго после их рождения.