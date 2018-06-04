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Зампредседателя ЛПГ Сара Вагенкнехт негативно оценила исключение из компании самых влиятельных стран мира Россию. На данный момент, Трамп подавляет все великие державы глупыми и неэффективными решениями, от которых страдают все. Чтобы был противовес США нужно немедленно вернуть Россию в G8.

Эмоциональное заявление политика наделало много шума, но правда и рациональность в словах Вагенкнехт все же есть.

«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть (стран. — РБК) проводить не хотят», - сообщила политик.

Теперь в бундестаге предлагают вернуть Россию из-за беспредела США. Эксперты ранее выражали такие мнения по повод будущего G8 без России. В частности российские политологи предвидели быстрое разочарование в отношениях стран. Таким образом, Кремль может теперь еще подумать над возможностью вернуться в состав G8, поскольку выгода от РФ для 6 государства уже стала явной.