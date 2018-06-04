Число жертв от извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек

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Представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий активно следит за острой ситуацией, происшествию присвоен 5 уровень опасности. В истории страны наиболее разрушительным стало извержение 1974 года (оно было крупнейшим с 1932 года). В 2012 году извержение совпало с землетрясением.

Самый активный и опасный вулкан Гватемалы вновь напомнил о себе. Число жертв от извержения вулкана Фуэго выросло до 25 человек. Об этом оперативно сообщают в профильном комитете.

Однако решить ситуацию оперативно не получается у властей страны. Вулкан уже принес много разрушений и ранил 300 человек.

Пепел, огонь и дым – не дают жителям ближайших поселений спокойно спать. Наиболее всего от извержения пострадали жители городка Родео, потоки лавы протекали по улицам, чем шокировали людей. Беспомощность в этой ситуации стала главной опасностью для проживающих возле Фуэго людей.