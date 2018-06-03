Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Вчера, 23:57

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Ученые разместили в сети видеоролик, где показаны эксперименты в аномальной "Зоне 51". Очень часто в этом месте эксперты и уфологи находят существ необъяснимого происхождения. Теперь же ученые сняли на видео пришельца с черными глазами. В ролике видно, что гуманоид недоволен отношением людей. Он открыто демонстрирует агрессию и пытается освободиться.

У пришельца черты лица в большей степени схожи с человеческими, за исключением черных глаз, которые расположены на большей части лица. Кроме того, пришелец по всей видимости женского пола, так как явно видны молочные железы как у земных женщин.

Зрители, просмотревшие ролик опытов в "Зоне 51" в интернете, сошлись во мнении, что женщина-гуманоид обладает грудью второго размера. Ученые утверждают, что пришелец мог быть захвачен в плен людьми для экспериментов после крушения НЛО.