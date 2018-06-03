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Международная коалиция во главе с США приступила ко второй части по зачистке от ИГ* (запрещена в России) в местах, где граничат Сирия и Ирак.

1 мая стартовала операция «Облава» после сообщения о том, что ИГ* (запрещена в России) сохраняет присутствие на территории границы Сирии и Ирака. Сообщается, что, несмотря на значительные потери со стороны террористической группировки, ее члены продолжают планировать и наносить атаки в регионах коалиции.

Коалиция США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила ко второй фазе операции в Сирии под кодовым названием «Облава». Действия нацелены на окончательное уничтожение ИГ* на указанных территориях. Наступление будет проводиться наземными силами СДС и сопровождаться транснациональными и американскими воздушными ударами в совокупности с иракской артиллерией.

Российские власти считают, что первопричиной США в участии в операции является не уничтожение ИГ*, а стремление к захвату активов Сирии.

Отмечается, что Российская Федерация является единственным государством, действующим против ИГ* на территории Сирии законно (исходя из приглашения Дамаска).