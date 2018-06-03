В Нигерии появление огня в русле исчезнувшей реки пугает людей

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Необычное явление может стать результатом раскола тектонических плит и наличия газа под поверхностью земли. Перспектива обогощения местных жителей не привлекает, они боятся за свои жизни и предпочитают спокойную жизнь без «фокусов природы».

В городке Нневи в Нигерии зафиксировано странное поведение природы. Пугает людей необычная перемена в пейзаже. Появление огня в русле исчезнувшей реки стало испытанием.

Местные жители пытались тушить пламя, однако оно появлялось в других местах. Это не на шутку всех испугало. Мало того, что река пересохла, так ещё и земля начала гореть. А месяц назад протекала полноводная река, даже был небольшой водопад. Специалисты провели анализ местности, но найти причину горения земли пока не смогли.