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По крайней мере, за семь лет с момента, произошедшего на островах землетрясения, в полицию и экстренные службы поступили десятки сообщений о странных существах, вылезающих из земных недр. Некоторые эксперты напрямую связывают аномалию с аварией на атомной станции «Фукусима».

Страницы интернет-изданий и таблоидов пестрят заголовками, что Японию атакуют 10-метровые черви-мутанты. Странные твари очень похожи на обыкновенных дождевых червей, однако их размеры пугают жителей и повергают в недоумение ученых. Хотя ни один из гигантских червей, запечатленных на фото, не достигал 10 метров, тем не менее, особи длиной в четыре и даже пять метров фиксировались документально.

В научном сообществе пока нет прямого ответа на вопрос, к какому виду принадлежат гигантские беспозвоночные. Однако в исторических хрониках Японии встречаются упоминания о подобных тварях. Легенда становится былью и с каждым годом количество гигантских червей, появляющихся из-под земли, растет. Подобные особи были замечены и на территории Таиланда.