В Сеть попало единственное цветное видео самого высокого человека в истории

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Ролик показывает американца Роберта Уодлоу. Из-за редкого заболевания парень в 22 года был 272 сантиметра. Это абсолютный рекорд за всё время наблюдений. Официальная наука подобных случаев больше никогда не встречала.

Сейчас же в Сеть попало единственное видео Роберта Уодлоу, который жил с 1918 по 1940 годы. От него остались только чёрно-белые фотографии. Опубликованная видеозапись была сделана в 30-е года прошедшего века. До недавнего времени она была утерянной. Кто и когда нашёл видео самого высокого человека в истории, не сообщается.

Из-за болезни Роберт Уодлоу начался быстро расти. В 8 лет он был уже как его отец, а в 13 лет вырос до 220 сантиметров. Однако этот процесс не заканчивался. В средней школе парень вырос до 254 сантиметра.

Родители мальчика были вынуждены покупать ему специальную одежду, обувь и мебель, так как с ростом приходил и вес. Стоит отметить, что у Роберта был брат и сестра, но они развивались нормально.

После окончания школы гигант был очень знаменит на всю Европу и США. Публика его любила не только за рост, но и за доброту, за что его и прозвали Добрым великаном.

Но со временем Роберту Уодлоу становилось хуже. Ему было тяжело ходить, требовалась инвалидная коляска, но парень не хотел в ней передвигаться и пользовался тростью или костылями.

В 1940 году Роберт натёр ногу и подхватил инфекцию, получив заражение крови. 14 июля парень скончался в возрасте 22 лет, при росте 272 сантиметров и весе в 190 килограммов.