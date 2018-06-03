В Афганистане студентка погибла в давке у женского лицея

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Причиной трагедии стала тотальная безработица и обнищание в стране, после входа военного контингента США. Ставкой для девушек была специальная карта для участия в конкурсе на занятие вакантных мест.

Как сообщают местные СМИ, в афганском городе Мазари-Шариф студентка погибла в давке у женского лицея Fatemeh Balkhi. Еще не менее 20 конкурсанток были госпитализированы с многочисленными травмами и повреждениями, характерными для механических повреждений внутренних органов. Пострадали молодые девушки, которые хотели получить работу, после участия в профессиональном отборочном конкурсе.

Местные власти не желают давать официальные комментарии по этому инциденту, ссылаясь на запрет командования военного контингента США. Тем не менее, по информации осведомленных источников, лицей Fatemeh Balkhi имеет сомнительную репутацию в Афганистане, так как работа для девушек зачастую не соответствовала той специальности, которая была записана в дипломах.