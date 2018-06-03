В Гайане геи и лесбиянки провели масштабный марш, несмотря на угрозы министров

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Таким образом они решили отметить конец так называемой Недели Гордости ЛГБТ в стране. К сексуальным меньшинствам присоединились десятки традиционной ориентации. Об этом сообщает StluciaTimes.

По данным информагентства, политики и организации Джорджтауна старались запугать сообщество ЛГБТ в Гайане, однако геи и лесбиянки всё же провели свой масштабный марш, не смотря на угрозы со стороны министров. Мероприятие называлось «Парад Гордости».

По словам одного из организаторов, акция носила протестующий характер. Кроме того, марш стал возможностью для участников ЛГБТ продолжать бороться за свои права.

Акцию также проводили из-за недовольства граждан правительством, которое дало ряд обещаний в 2015 году, и ни единого не выполнила.

Однако в это же время в Гайане борются с представителями ЛГБТ. К примеру, недавно христианская община, которая составляет около 60% населения государства, заявила, что обеспокоена происходящим. По их словам, активисты оказывают на власти усилия, чтобы «легализовать содомию». Чиновники же утверждают, что геев и лесбиянок в Гайане живёт около 10%, поэтому такое малое число людей не должно использоваться в качестве рычага влияния на правительство, чтобы сделать гомосексуализм легальным.

Но активисты заявили, что их марш касался не призыва к однополым бракам, а призыву к обществу принять решение двух взрослых однополых людей вступить в интимную близость.