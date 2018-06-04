В Китае видео необычных похорон усопшего в любимом авто попало в Сеть

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Возле города Баодин провинции Хэбэй на востоке КНР необычную церемонию провели с использованием экскаватора и громадного гроба. В завещании мужчина указал, что в загробную жизнь желает отправиться со своей ласточкой Hyundai Sonata за 1,5 тыс. долларов.

Родственники мужчины решили не перечить последнему слову и принялись организовывать необычные похороны. В Китае впервые прошла такая церемония. Экскаватор выкопал громадную яму для гроба, размеров машины.

Видео необычных похорон усопшего в любимом авто попало в Сеть. Пользователи Интернет неоднозначно оценили подобные похороны.

Нашлись те, кто позавидовал умершему мужчине, а некоторые осудили использование большого участка земли для одного человека.