В Индии 29-дневный младенец умер от обрезания

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Трагедия произошла в штате Керала. Через день после стандартной процедуры у мальчика открылось сильное кровотечение, в результате чего наступила смерть. Родители ребёнка подали жалобу правозащитникам, заявляя, что он скончался от халатности врача, сообщает TheNewsMinute.

В Индии в штате Керала в одном из небольших городов 29-дневный младенец скончался после процедуры обрезания в местной клинике. Её проводил врач, который пару лет назад закрыл свою больницу и стал лечить пациентов у себя на дому. После поступления жалобы в Миссию по защите прав человека дело с места так и не сдвинулось.

Координатор Сабир рассказал, трагедия случилась ещё 26 мая. Тогда родители отвезли сына на процедуру обрезания. Всё сделали за 45 минут. Врач отправил мать домой, но открылось кровотечение. Родители решили звонить доктору, но тот заявил, что мол малыш сам повредил рану и ничего страшного нет. В 19:30 кровотечение усилилось. Мать продолжила звонить врачу, но тот перестал брать трубки.

Родители утром на следующий день пошли в дом специалиста, но он осмотрел младенца только спустя час. Хирург в итоге дал совет забрать мальчика. Родители пошли по больницам. В 14:30 мальчика передали профессионалам в тяжёлом состоянии, а в 17:30 он уже скончался.

Врач заявил правозащитникам, что мол не знал о тяжёлом состоянии ребёнка. По его словам, виноваты родители, ведь они должны были сразу же пойти к специалистам, а не ждать день.

В итоге виновный остался на свободе, а дело стоит на месте.