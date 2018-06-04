В Китае рак спасся от смерти в кипящей кастрюле, отрезав себе клешню

Сегодня, 03:30

Видеозапись сделали гости закусочной. Во время приготовления блюда один из компонентов оставил голодными заказчиков, поскольку решился на дерзкий побег не смотря на камеру смартфона.

В Китае рак необычным способом спасся от смерти. Во время обеда гости закусочной заказали варенных речных раков. По традиции китайских заведений, гостям на стол принесли в кипящей кастрюле со специями раков, которых они уже готовили по мере поедания. Но во время обеда, один из компонентов решился избежать смерти. Рак спасся от голодных посетителей, пожертвовав при этом частью тела.

Отрезав себе клешню, он выпал из кипящей жижи. В итоге съели ли посетители чудом спасенного рака неизвестно, поскольку ролик длится недолго и заканчивается после отрезания клешни.