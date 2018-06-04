Говард Лиснофф: «В США присутствуют все виды нетерпимости»

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Писатель утверждает, что Америка находится на пике расизма. В стране встречаются все виды нетерпимости.

Говард Лиснофф в своей статье рассказывает о том, что наткнулся на заметку о случае, который произошел в городе Уорвик. Там подросток был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за изображение нацисткой символики и фразы на еврейском кладбище. Также, писателем были прочтены статьи о том, что в штате Иллинойс на могилах появилось свыше двухсот свастик, а мусульманами, проживающими в Мичигане, орудует страх.

Писатель недоумевает, откуда в Америке появились такие склонности к ненависти, а также, в связи с чем данное явление так распространено. По мнению Лисноффа те страхи и ненависть, что были порождены президентом Дональдом Трампом «не укладываются в голове».

Писатель находил и описывал большое количество примеров проявления нетерпимости и сделал вывод, что в США присутствуют все виды нетерпимости, которая проявляется по отношению к евреям, мусульманам, «цветным» и представителям групп ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США баллотируется приверженец расизма и легализации педофилии. Натан Ларсон в своей предвыборной кампании предлагает восстановить «превосходство белых» над другими расами, отменить детское трудовое законодательство, возобновить патриархальный строй и легализовать раннее замужество.