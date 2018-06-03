Филиппинский президент послал докладчика ООН «к чёрту»

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Скандальный лидер, который несколько раз отправлявший в ад бывшего американского лидера Барака Обаму, решил продолжить свои резкие высказывания и выходки. Когда ему рассказали об угрозе независимого суда, он резко ответил.

Филиппинский президент Родриго Дутерте недавно выслушал докладчика ООН Диего Гарсию-Саян. Он заявил главе государства, что независимость суда находится под угрозой. Всё дело в отстранении главного судьи Марии Лурдес Серено. Эта процедура прошла с большим количеством нарушений правил Конституции Филиппин.

На это Дутерте просто послал политика. Она заявил, чтобы докладчик ООН «не вмешивался в дела его страны и катился к чёрту». Президент добавил, что он «не особенный» и его «статус докладчика» альянс не признаёт.