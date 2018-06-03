У берегов Турции затонуло судно с мигрантами

Сегодня, 14:54

Давным-давно Турция стала транзитом на пути к берегам Греции, Румынии или Болгарии, поэтому много мигрантов пользуются этой возможностью. Однако теперь закончилось все трагично.

Судно с мигрантами затонуло на Юге Турции у берегов курорта Анталья. По предварительным данным, погибли 9 человек. Спасти и оказать помощь получилось только пятерым, ещё один человек пропал без вести.

На данный момент подробностей больше никаких нет, но вскоре все станет известно. Спасательные службы занимаются поиском пропавшего.

Отметим, что иностранные источники информируют: тела десятков мигрантов вынесло на побережье Туниса.