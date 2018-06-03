Министр связи Ганы подала в суд на музыканта из-за разоблачения

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Урсула Оусу считает, что популярный музыкант A-plus, Кваме Асаре Обенг, состоящий Новой патриотической партии, оговаривает её и совершает клевету.

Министр связи Ганы в итоге подала в суд на музыканта из-за лживого разоблачения. Дело в том, что музыкант некоторое время назад заявил, что политик была вовлечена в теневую сделку в Министерстве связи. A-plus также заявил, что правительство использовало президента Футбольной Ассоциации Ганы, чтобы скрыть факт участия Урсулы Оусу в скандале с GVG Kelni. Здесь речь идёт о больших деньгах, а именно о сумме в 89-178 миллионов долларов.

Музыкант заявил, что главу ассоциации решили принести в жертву, скрывая высокопоставленных чиновников.

В итоге министр связи решил через адвокатов заставить A-plus извиниться за его заявления и обвинения. Однако музыкант отказался, в связи с чем в суд был отправлен иск из-за такого «разоблачения».

Адвокаты рассказали, что им было поручено заставить певца извиниться. Они официально предупредили, что если до 1 июня A-plus не выступит публично, то дело сразу же рассмотрит судья, чтобы оправдать права министра Связи.