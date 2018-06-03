Пхеньян – Сеулу: Диалог и конфронтация рука об руку не ходят

Сегодня, 14:25

Южная Корея сообщила о своём намерении принять участие в очередных военных маневрах совместно с США. В КНДР отметили, что это всегда ведёт к эскалации напряжённости.

Пхеньян ответил Сеулу, что диалог и конфронтация, как и мир и война, не ходят рука об руку. КНДР заявляет, что задача у двух корейских государств – это снизить военную напряжённость и установить мир на полуострове.

В то же время, в регионе намечено проведение долгосрочных многосторонних учений, в которых будут участвовать военные из 20 стран. Они начнутся 27 июня и будут продолжаться до 2 августа.

На август намечено проведение американо-корейских маневров.

В начале 2018 года Пхеньян и Сеул продемонстрировали потепление в своих отношениях. Это было связано с проведением Олимпиады в Южной Корее.

Затем последовал ряд встреч на самом высшем уровне. В них участвовали лидеры КНДР и Южной Кореи.

Пхеньян считает предстоящие военные учения отголосками «холодной войны».