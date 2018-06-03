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Ещё 197 граждан США пострадали и попали в больницу. Как отметили в Государственном Центре по контролю и профилактике заболеваний, инфекция унесла жизнь жителей штата Арканзас, Калифорнии, Миннесоты и Нью-Йорка.

197 пациентов из 35 штатов, практически из все страны, заболели из-за употребления пищи и контакта с больными, которые заразились инфекцией ранее. Чаще всего кишечная палочка встречалась в салате. Считается, что минимум 89 человек попали в больницу в тяжёлом состоянии. Всего по состоянию на текущий момент кишечная палочка в салате убила 5 человек.

Вспышка инфекции связывается с салатом, который выращивали на одной из ферм в Аризоне. Когда в марте была зафиксирована первая вспышка эпидемии, правительство обратилось к потребителям с просьбой немедленно избавится от купленного продукта.

Хотя сейчас опасность и прошла, но сообщения о новых случаях заражения кишечной палочкой всё же продолжают поступать. Врачи считают, что это происходит из-за того, что данные из больниц приходят в управляющие структуры очень поздно.