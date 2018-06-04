В США показали экзоскелет «Третья рука» для ведения точной стрельбы

Сегодня, 00:45

Устройство напоминает не руку, а больше кадры из фильма «Чужой». Дело в том, что оно представляет собой подставку для оружия. То есть весь вес переносится на неё, а солдат может сосредоточится на поставленной боевой задаче. Сообщает Daily Mail.

В США на видео показали и протестировали новый экзоскелет «Третья рука». Он предназначен для переноса части веса оружия с рук солдата. Пехотинцы всю историю перемещаются, общаются и выполняют задачи, неся на себе оружие весом больше 13,6 килограммов. Кроме того, на них есть ещё и обмундирование, и вспомогательное оружие.

«Третья рука» на самом деле называется Третьей стрелой. Для работы экзоскелета не нужна батарея. К тому же он очень лёгкий и может равномерно распределять нагрузку тяжёлого оружия. Инженер-механик Дэн Бахле заявляет, что американская армия движется в направлении различных устройств, схожих с Третьей стрелой. Именно они будут поступать на вооружение солдатам будущего.

Учёные заявляют, что солдаты уже протестировали экзоскелет для ведения точной стрельбы. Многим понравилось, как он распределил нагрузку. Военные активно дают советы об улучшении устройства и изменении его дизайна.

Третью стрелу или руку уже протестировали с рядом тяжёлых пулемётов. Оказалось, что изобретение полностью снимает вес с рук солдатов. Оно также обладает стабилизацией, что позволяет вести прицельный огонь при движении.