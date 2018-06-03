ЧМ-2018 вызвал бум русского языка по всему миру

Сегодня, 13:50

ЧМ-2018 заставляет иностранцев со всего мира ускоренно учить русский язык. Делается это в огромных масштабах: в Мексике плакаты с русскими словами весят даже в супермаркетах.

нейне

В Сети появилась фотография плаката, сделанная в одном из супермаркетов в Мехико возле полки с напитками. На ней видно объяснения, как читается слово «яйца» с помощью английской транслитерации. Также на плакате написан русский и испанский перевод этого слова.

Такой бум русского языка вызван приближающимся Чемпионатом мира по футболу. Многие пытаются интенсивно выучить самые необходимые фразы и слова. В то время как другие иностранцы, которые собрались быть волонтерами, проходят специальные курсы. Известно как минимум о четырех тысячах европейцев, которые прошли тестирование на знание русского языка.