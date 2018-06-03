Франция: Санкции против КНДР должны быть сохранены

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Сейчас проходит конференция, посвящённая вопросам, связанным с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Естественно, там обсуждались и аспекты, относящиеся к действиям Северной Кореи.

Франция считает, что санкции против КНДР должны быть сохранены. Об этом в своём выступлении 3 июня сообщила Флоранс Парли, возглавляющая Минобороны страны.

Она считает, что санкции приносят свои плоды и давление на Пхеньян нужно сохранять, пока КНДР не уничтожит все свои баллистические ракеты и не ликвидирует оружие массового поражения.

Франция, с её слов, считает, что, только применяя санкции, можно принудить КНДР к ведению диалога. Они должны быть сохранены, пока Пхеньян полностью не ликвидирует свою ракетную и ядерную программы.

О возможной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына она сказала, что приветствует начало диалога.

В то же время, Парли будет считать её итоги удовлетворительными, только если США сможет добиться того, чтобы на Корейском полуострове произошла полная денуклеаризация.