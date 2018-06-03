Башар Асад желает встретиться с Ким Чен Ыном‍

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Президент Сирии на церемонии вручения верительных грамот сообщил о планах посетить КНДР и встретиться там с верховным руководителем Северной Кореи.

Президент Сирии Башар Асад на торжественной церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР 30 мая сообщил, что желает в скором времени наведаться в Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном, который, по его мнению, вскоре добьется своей цели, и объединит две Кореи. Башар Асад отметил, что власти Сирии по-прежнему будут поддерживать политику КНДР, и намерены лишь укрепить и далее развивать дружеские взаимоотношения между двумя государствами. Сроки своего визита он не обозначил.

Недавно в Пхеньяне в ходе встречи с Ким Чен Ыном министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру от Владимира Путина пожелания успеха в начинаниях КНДР на Корейском полуострове, и пригласил лидера с ответным визитом в РФ.

Самый долгожданный саммит Кин Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом назначен на 12 июля в Сингапуре, в рамках которого лидеры обсудят стабилизацию отношений между двумя странами. Данная встреча стала возможна лишь из-за заявления Пхеньяна о денуклеаризации, ведь основной претензией к КНДР всегда были ядерные испытания. Последняя встреча чиновников столь высокого уровня данных государств была в 2000 году.