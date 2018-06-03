«Они все умрут»: В Минздраве Украины отказались от лечения онкобольных

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Вслед за шокирующим законом о трансплантологии, официально разрешившим изымание органов у погибших граждан, которые при жизни не запретили эту процедуру, Украина решила оставить без медицинской помощи больных раком. Государственную позицию высказал замминистра здравоохранения Александр Линчевский.

Чиновник, заявил о нецелесообразности выделять из государственного бюджета средства на отправление больных раком украинцев в зарубежные клиники, потому что «они все умрут без вариантов». Таким образом, в Минздраве Украины отказались от лечения онкобольных. Общественные эксперты считают, что слова Линчевского, о государственном субсидировании лечения за границей, вполне логично означают и «оптимизацию» онкологических клиник и специалистов на территории Украины.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что после катастрофы на Чернобыльской АЭС Украина стала территорией, на которой онкозаболевания начали расти в геометрической прогрессии. Несмотря на оставшуюся с советских времен, уникальную базу подготовки онкологов, многих больных раком людей государство отправляло для лечения за рубеж. На это при четырех президентах независимой Украины, государство выделяло достаточные средства.