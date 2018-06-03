Украинский Су-25 пролетел в 10-ти метрах над пляжем в Запорожье‍

Сегодня, 09:50

Штурмовик военно-воздушных сил Украины пролетел над пляжем Азовского моря близ деревни Кирилловка, перепугав нескольких отдыхающих.

Украинский боевой летательный аппарат Су-25 промчался примерно в 10-ти метрах над пляжем Азовского моря в Запорожье. Момент неожиданного полета несколько отдыхавших на песчаном берегу местных жителей запечатлели на видео.

СМИ сообщили, что в этом районе проходили учения военнослужащих отряда морской охраны Мариуполя, действующего в составе украинских Объединённых сил в Донбассе. В ходе учебных мероприятий пограничники тренировались задерживать судна-нарушители, а также отрабатывали спасательные действия при возгорании катера и оказание первой помощи судну, пострадавшему в ходе атаки противника.

Вероятно, штурмовик пролетел близ Кирилловки, выполняя очередную боевую задачу.