В США танцующий агент ФБР подстрелил посетителя ночного клуба

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Видео инцидента опубликовано в соцсети и уже возмущает людей. Непонятным остается факт развлечений мужчины во время исполнения долга перед государством. Возможно, он увеселялся с табельным оружие, в этом предстоит разобраться специалистам.

Посетителя ночного клуба в Денвере в США танцующий агент ФБР случайно подстрелил. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы. Состояние раненого человека не уточняется, но в отношении нерадивого полисмена предлагают принять меры. Интересным остается факт, поскольку наличие табельного оружия на вечеринке пользователи Интернет уже посчитали правонарушением со стороны агента ФБР.