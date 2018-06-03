В Болгарии могут усыпить беременную корову за пересечение границы ЕС

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Необычная путешественница замечена на территории смежной с Сербией. The Independent сообщает что крупный рогатый скот по кличке Пенка, находилась на территории соседнего государства и преодолела 20 км без наличия ветеринарных документов.

В Болгарии могут усыпить беременную корову. Причиной стало незаконное пересечение границы ЕС. Животное сбежало от своего фермера Ивана Харлампиева и прошло 20 км по территории Сербии.

Этот случай стал вопиющим, поскольку корова оказалась за границей без нужных ветеринарных документов. В итоге ее хотят усыпить из-за нарушения законодательства. Путешествовать с домашними питомцами для жителей Болгарии проблематично. Для животных нужно наличие специальных документов, прививок и справок от ветврачей.